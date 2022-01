Gegen gähnende Leere im Rathauscenter Dessau: Gratis Parken am Abend

Hans-Jörg Bliesener ist Chef des Rathauscenters in Dessau. Im Januar lockt das Center mit gratis Parken am Abend.

Dessau/MZ - „Gratis Parken“, so wirbt das Rathauscenter Dessau seit einigen Tagen in großen Lettern auf Plakaten in der Einkaufsmeile. Was dahintersteckt, erfragte MZ-Redakteurin Heidi Thiemann bei Centermanager Hans-Jörg Bliesener.

Gratis parken im Rathauscenter Dessau?

Ja, das stimmt - von 18 bis 20 Uhr kann man sein Auto bei uns kostenlos parken. Man muss nur seinen Parkschein in den Automaten stecken und bezahlt weniger oder gar keine Parkgebühren.

Weshalb haben Sie sich zu der Aktion entschlossen?

Die Pandemie wirkt sich aus, viele sind verunsichert. Das merkt man gerade in den Abendstunden. Da ist die Innenstadt kaum mehr besucht. Nach und nach schließen Geschäfte früher. Das ist nicht gut für die Kunden und auch nicht in unserem Interesse, denn wir möchten einheitliche Öffnungszeiten. Der Erlass der Parkgebühren soll die Geschäfte unterstützen, denn er soll für Kunden ein Anreiz sein, auch am Abend noch loszuziehen und etwas zu machen.

Wann haben Sie die Aktion gestartet und wie lange wird sie angeboten?

Am 10. Januar war der Startschuss. Geplant war die Aktion für Januar, doch es kann sein, dass wir sie auch noch im Februar anbieten.