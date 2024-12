Ungeduld im Vorort wächst Gefahr am Mildenseer Kreuz auf B185: Was Unfallkommission auf außerordentlicher Sitzung beraten hat

Pfingsten ist am Mildenseer Kreuz ein Radfahrer tödlich verunglückt, zuletzt gab es wieder zwei schweren Unfälle. In Mildensee wächst die Ungeduld, dass endlich was passiert. Doch die Unfallkommission will erst weiter prüfen.