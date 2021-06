Geduldsprobe geht weiter - Albrechtsplatz in Dessau wird ab Donnerstag gesperrt

Dessau - Die Bauarbeiten rund um die Dessauer Albrechtstraße gehen in die zweite Etappe - mit dem nächsten Einschnitt: Am Donnerstag, 1. Juli, wird gegen Mittag der Albrechtsplatz gesperrt.

Die Kreuzung Albrechtstraße, Wolfgangstraße und Kurt-Weill-Straße bleibt befahrbar. Am südlichen Ende wird für Autofahrer auf der Kavalierstraße in Höhe Ferdinand-von-Schill-Straße eine Wendemöglichkeit eingerichtet.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird über die Roßlauer Allee und die Antoinettenstraße, Friedrichstraße, Willy-Lohmann-Straße und die Askanische Straße geleitet. Wer will, kann auch bis zur Wolfgangstraße vorfahren und dort in Richtung Antoinettenstraße fahren. Der Verkehr in Richtung Roßlau wird an der Museumskreuzung weggenommen und über die Askanische Straße, Willy-Lohmann-Straße und Antoinettenstraße bis zur Wolfgangstraße geführt.

Die Gewerbetreibenden am Albrechtsplatz bleiben nach Angaben der Stadtverwaltung für Fußgänger durchgehend erreichbar.

Die Bauarbeiten dauern bis Ende 2022. Doch auch danach gibt es kein Aufatmen: Nach Fertigstellung des Albrechtsplatzes erfolgt im Jahr 2022 die Realisierung des Kreisverkehrs Wolfgangstraße - ebenfalls unter Vollsperrung.