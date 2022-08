Gartensparte Eichenbreite in Dessau feiert 80. Geburtstag mit Sommerfest und vielen Gästen

Der Kleingartenverein Eichenbreite ist heute mit rund 15 Hektar die flächenmäßig größte Anlage in der Doppelstadt Dessau-Roßlau. Von 314 Gärten werden 267 bewirtschaftet.

Bienenfreund Ulrich Metscher besucht den Bienenlehrgarten in der Eichenbreite.

Dessau/MZ - Kinderlachen, Musik und einladender Bratenduft empfangen die Besucher in einem grünen Refugium. Der Sommer hatte am Sonnabend wohl mal eine kurze Auszeit genommen und mit Regen am Morgen die Luft frisch gewaschen. Ab 11 Uhr sind die Gartenfreunde doch gekommen zum Auftakt für das Garten- und Kinderfest beim Kleingartenverein Eichenbreite im Dessauer Süden.