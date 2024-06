Am Friedrichsgarten in Dessau ist es in der Nacht zum Freitag, 21. Juni, zu einem Garagenbrand gekommen.

Garagenbrand am Friedrichsgarten in Dessau - Feuerwehr muss weitere Garagen öffnen

Dessau/MZ. - Am Friedrichsgarten in Dessau ist es in der Nacht zum Freitag, 21. Juni, zu einem Garagenbrand gekommen. Das hat die Polizei gemeldet. Die Alarmierung war gegen 5 Uhr erfolgt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort wurde bekannt, dass in einer Garage Müll und Unrat in Brand geraten war.

Zur Brandbekämpfung mussten die jeweils danebenliegenden Garagen durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Der entstandene Schaden wurde mit circa 1.000 Euro beziffert.