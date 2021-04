Ganze Abteilung in Quarantäne - Dessau-Roßlau sieht Einsatzbereitschaft gewährleistet

Dessau-Rosslau - Die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr ist gegenwärtig coronabedingt geschwächt. Nach MZ-Informationen wurde eine komplette sogenannte Wachabteilung vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetz. Die Stadt bestätigte das am Freitag auf Nachfrage.

Warum die Kameraden in Quarantäne mussten, ob es einen oder mehrere Corona-Fälle unter ihnen gab, seit wann der Zustand besteht und wie lange noch - zu all diesen Fragen äußerte sich die Verwaltung am Freitag nicht.

Einer Wachabteilung gehören 19 Feuerwehrleute an. Die Berufsfeuerwehr der Stadt verfügt insgesamt über drei Wachabteilungen. Dass die hauptamtlichen Feuerwehrleute dadurch vermindert einsatzbereit sind, muss allerdings nicht befürchtet werden. „Der Dienstbetrieb wurde daraufhin umorganisiert, dass mit der gleichen Dienststärke der Dienstbetrieb während der Zeit der Quarantäne abgesichert wird“, erklärte die Stadt zu dieser Frage. Auswirkungen auf die Bürger gebe es dementsprechend nicht, wurde weiterhin betont.

Dass der Rest der Truppe durch die Quarantäne jedoch temporär stärker belastet ist, steht aber außer Frage. Noch unbestätigten MZ-Informationen zufolge müssen die zwei verbliebenen Wachabteilungen aktuell im 24-Stunden-Wechsel arbeiten, um den Wegfall der 19 Kameraden auszugleichen. (mz/Daniel Salpius)