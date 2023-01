Fußballfan klebt in Dessau Aufkleber an Dachrinne vor Polizeirevier - Mann wird gestellt

Das war dann mal keine gute Idee: Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung hat am Freitagnachmittag ein Fußballfan in Dessau erhalten.

Der Mann hatte am Freitag gegen 15 Uhr an der Dachrinne eines Hauses in der Dessauer Wolfgangstraße einen Aufkleber eines Sportvereins angebracht. Allerdings direkt vor der Ausfahrt des Polizeireviers und genau in dem Moment, als dort ein Streifenwagen durch die Ausfahrt rollte, um auf eine Streifenfahrt zu gehen.

Die Beamten konnten den Mann stellen. Es folgte eine Anzeige. Ob der Mann den Aufkleber wieder selber abkratzen musste und für welchen Verein der Aufkleber war, dazu wurden keine Angaben gemacht.