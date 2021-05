Für Julia Gerter schließt sich in Dessau ein Kreis

Dessau - Auf der Internetseite von Julia Gerter gibt es unter „Dessau“ einen eigenen Blog-Eintrag. Passend mit in schwarz und weiß gehaltenem Bild und der kurzen, aber prägnanten Info: Saisonaus.

Fast zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die heute 26-Jährige aus Frankfurt beim Leichtathletik-Meeting „Anhalt“ in der Bauhausstadt gestartet ist. Gerter war damals, im Juni 2019, in richtig guter Form, hatte, nachdem sie erst 2017 vom 400-Meter-Lauf zum Weitsprung gewechselt war, in Dessau mit 6,62 Metern gerade die Norm für die Universiade geschafft, und wollte nun auch noch die Norm für die WM (6,72 Meter) springen, als es geschah: Beim vierten Versuch riss ihre linke Achillessehne.

Mittlerweile ist Julia Gerter nach OP, Reha und über einem Jahr Pause wieder zurück - und am kommenden Freitag wird sie an jenen Ort zurückkehren, den sie für immer im Kopf behalten wird: Das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau. Gerter wird beim 23. Anhalt-Meeting am Start sein. Angst habe sie jedoch nicht, wie sie in einem Interview auf der Internetseite des Ausrichters, Anhalt Sport, erklärt hat: „Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ich kein Problem damit habe. Ich habe trotz Verletzung sehr schöne Erinnerungen an das Anhalt-Meeting.“

Julia Gerter kämpft sich in der Reha zurück

Julia Gerter ist stets positiv. Das war sie auch, trotz allem Schreck, als die Achillessehne vor zwei Jahren riss. „Ich habe von dem Moment des Unfalls an, nicht eine einzige Minute darüber nachgedacht, dass es das Ende meiner sportlichen Karriere sein könnte“, erzählt sie, „ich habe die Situation als Neuanfang gesehen, in der ich viel Zeit bekommen habe, an meinen Schwachstellen zu arbeiten.“

Auch in der aufreibenden Rehabilitation habe sie sich immer selbst motivieren können. „Anfangs war es das Gefühl, endlich wieder selbstständig sein zu können. Später waren es dann Bestleistungen, die ich im Krafttraining aufstellen konnte“, so die Frankfurterin. „Jeder Muskelkater tat unglaublich gut und gab mir das Gefühl, näher an mein Ziel zu kommen.“

Seit Anfang des Jahres startet Julia Gerter wieder regelmäßig bei Wettkämpfen. Bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft wurde sie mit 6,39 Metern Vierte. In der Freiluftsaison „möchte ich meine Weite aus der Hallensaison toppen“, sagt sie. Wohin das dann führt, wird sich zeigen. Der Traum von den Olympia ist für Gerter nicht ausgeträumt. Beim Meeting in Dessau am kommenden Freitag wird sich aber erst einmal ein ganz besonderer Kreis schließen. (mz)