Polizei sucht Zeugen Frau aus Dessau-Roßlau bei Raubüberfall in Zerbst verletzt

Drei Männer haben am Dienstagvormittag in Zerbst ein Geschäft am Heidetorplatz in Zerbst überfallen. Um sie zu finden und die Tat aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise .