Auch eine Woche nach dem plötzlichen Tod des SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Fricke sind die Stadträte tief getroffen. Für den kommenden Stadtrat wird eine seltene Zeremonie vorbereitet, die es so zuletzt 2002 gegeben hat.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Stadträte und die Verwaltung wollen dem vor einer Woche verstorbenen SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Fricke ein würdiges Gedenken bereiten und planen daher eine Zeremonie, die nur selten stattfindet. In der Sondersitzung des Stadtrates am 13. August, die ursprünglich nur den Haushalt als einzigen Tagesordnungspunkt zum Thema hatte, soll es nun noch einen weiteren Punkt auf der Agenda geben: das Gedenken an Michael Fricke.