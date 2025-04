Haushaltskonsolidierung in Dessau-Roßlau Förderkreis der Musikschule „Kurt Weill“ warnt Stadtrat - Geplante Kürzungen „kontraproduktiv und hemmend“

Der Förderkreis der Dessauer Musikschule „Kurt Weill“ appelliert in einem Schreiben an alle Stadtratsfraktion, den von der Stadtverwaltung angedachten Ansätzen zur Haushaltskonsolidierung für die Musikschule nicht zuzustimmen. Welche Argumente vorgebracht werden und was der Förderkreis vorschlägt.