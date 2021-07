Ford landet in der Leitplanke - Vorbeifahrende Notärztin hilft 52-jähriger Fahrerin

Auf der Wolfener Chaussee in Dessau ist am Mittwochabend eine 52-jährige Ford-Fahrerin in der Leitplanke gelandet.

Die Frau war gegen 18 Uhr auf der B 184 in Richtung Dessau unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam sie von ihrer eigenen Fahrbahn ab, fuhr auf die Gegenfahrbahn und anschließend in eine Leitplanke, wo sie zum Stehen kam.

In einem entgegenkommenden Fahrzeuge befand sich eine Notärztin, die sich augenblicklich um die Erstversorgung kümmerte. Bei dem Unfall wurde die 52-Jährige leicht verletzt, wurde aber trotzdem zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.