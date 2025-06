In der Dessauer Heidestraße ist Deutschlands größtes Autohaus der jungen Marke Cupra entstanden. Kunden aus dem gesamten Osten sollen ihre online gekauften Fahrzeuge hier abholen. Was sie hier erwartet.

Festakt für XXL-Zentrum - Deutschlands größtes Cupra-Autohaus öffnet in Dessau

So sieht das Autohaus von außen aus.

Dessau/MZ. - Eine junge Zielgruppe, ein sportliches Design und eine Wachstumsrate von 11,6 Prozent im vergangenen Jahr – die aus dem Seat-Konzern entsprungene Automarke „Cupra“ ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Davon profitiert nun auch Dessau-Roßlau. In der Heidestraße hat am Samstag Deutschlands größtes Cupra-Autohaus als Teil der Feser-Heise-Gruppe eröffnet.