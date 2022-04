Fast 65.000 Pflaster verklebt: Dessau-Roßlau zieht positive Bilanz für das Impfzentrum

Das Impfzentrum in der Anhalt-Arena ist abgebaut. Am Ende der neunmonatigen Betriebszeit steht eine beachtliche Menge Impfstoff, die geliefert worden ist sowie eine organisatorische Mammutaufgabe. Ein Blick zurück.

Dessau/MZ - Das Impfzentrum in der Anhalt-Arena ist abgebaut. Damit kann nun auch das bestgehütete Geheimnis dieser Einrichtung gelüftet werden. Nämlich die Frage nach dem Ort des Ultra-Kühlschranks, in dem der wertvolle Impfstoff bei Minus 72 Grad aufbewahrt wird. „Der stand bis heute früh in der Anhalt-Arena“, verrät Martin Müller, der als Leiter des Impfzentrums fungiert, am Nachmittag der Presse. Wo das gute Stück jetzt steht, verriet er nicht. Nur so viel: „Er ist gut gefüllt, so dass wir die nächsten zwei Monate reichen.“