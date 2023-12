Die Jugendliche verließ am Samstagnachmittag ihr Zuhause und wird seitdem vermisst. Fahdungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Erfolg.

Vermisste 15-Jährige in Dessau-Roßlau wieder aufgetaucht

Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach der 15-Jährigen seit Samstag.

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau wurde seit Samstag, 2. Dezember eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei suchte seit den frühen Morgenstunden des Sonntags nach der Jugendlichen.

Das Mädchen verließ am Samstag gegen 13.30 Uhr ihr häusliches Umfeld und ist seitdem unbekannten Aufenthalts, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Dessau am frühen Morgen.

Die Vermisste kehrte am Sonntagvormittag selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, berichtet das Polizeirevier Dessau-Roßlau.