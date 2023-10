Fachkräftemangel Pflegedienst-Chef aus Mosigkau lädt Mitarbeiter in private Ferienwohnung auf Mallorca ein - gratis

Mitarbeiter des Pflegedienstes Willmer aus Mosigkau können gratis eine Wohnung der Firma in Spanien nutzen. So will der Geschäftsführer ihre Motivation erhöhen. Aber rechnet sich der Plan überhaupt?