Erstmals aus der Luft: In diesen Gebieten geht Dessau vom Hubschrauber aus gegen Eichenspinner vor

Dessau/Roßlau/MZ - Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist in den vergangenen Jahren vermehrt zum gesundheitlichen Problem für viele Menschen in Dessau-Roßlau geworden. Erstmals wird er in diesem Frühjahr deshalb aus der Luft bekämpft, hat Falk Säbel, Leiter des Tiefbauamtes, angekündigt. Der Plan ist nicht unumstritten. So kritisiert MZ-Leserin Kerstin Franz, dass die in Deutschland zugelassenen Biozide Fraßgifte sind, die alle Raupen töten. Negative Auswirkungen könne dies auch auf Brutvögel und Fledermäuse haben, denen ein wesentlicher Teil ihrer Nahrungsgrundlage verloren geht. Weshalb die Bekämpfung trotzdem aus der Luft erfolgt, wo und wann dies geschieht, das erfragte die MZ.