Die Sanierung der Elbebrücke in Roßlau hatte im März 2023 begonnen und dann im Winter pausiert. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Erste Staus auf der B184 - Arbeiten an der Elbebrücke Roßlau haben wieder begonnen

Am Montag sind die Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke vor Roßlau wieder aufgenommen worden. Der neue Fahrbahnbelag wird vorbereitet

Rosslau/MZ/HTH. - Planmäßig haben am Montag die weiteren Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke Roßlau begonnen. Laut Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger voraussichtlich bis Ende Oktober auf Behinderungen einstellen. Besonders im Berufsverkehr bilden sich Staus - wie sich schon am ersten Tag der Baumaßnahme gezeigt hat.

Die Sanierung der Elbebrücke hatte bereits im März vorigen Jahres begonnen. Allerdings konnte die geplante Erneuerung des Fahrbahnbelags nicht mehr in Angriff genommen und das 2,5 Millionen Euro teure Projekt zu Ende geführt werden. Kurz vor Weihnachten waren die Arbeiten unterbrochen worden. Nun sollen die restlichen Arbeiten durchgeführt werden.

Die Baumaßnahme wird bei fließendem Verkehr in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Für den abschließenden Einbau der Asphaltdeckschicht muss die Brücke wahrscheinlich an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Die genauen Termine sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden, teilt das Ministerium mit.