Endlich fertig: Roßlauer Kinder ziehen in ihre neuen Horträume in den Fliederweg

Rosslau/MZ. - Es leuchtet aus Bücherregalen, auf Tischen und auf Schränken. Es ist unübersehbar, in dieses Haus ist der Advent mit vielen LED-Lichtern eingezogen und mit ihm die Kinder des Roßlauer Horts Waldwichtel. Am Montag dieser Woche konnten die Grundschüler aus der Roßlauer Waldstraße zum allerersten Mal ihren neuen rund zwölf Gehminuten von der Schule entfernten Hort in Augenschein nehmen. Man blickte nach Erkundung der Räume in große leuchtende Augen, denn das was die Knirpse erwartete, war ein Kontrastprogramm zu dem, was sie bisher hatten.