Empathie und Menschlichkeit: Der Kunde steht im Mittelpunkt

Leben und Tod sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ein Mensch geht, möchten die Hinterbliebenen mit einer würdevollen, individuellen Bestattung ein Zeichen des Andenkens setzen. Dann braucht es einen Ansprechpartner, der bei allen Fragen rund um den Sterbefall den Angehörigen zur Seite steht. Einen verlässlichen Partner wie die Firma Collier Bestattungen.

Nach dem Tod des eigenen Vaters und dem sich daraus ergebenden Kontakt zu dem betreuenden Bestattungsunternehmen gewann Jens Collier, heute Inhaber von Collier Bestattungen, tiefere Einblicke in die verantwortungsvolle Tätigkeit eines Bestatters, die seine Neugierde auf diesen Beruf weckten. Den letzten Weg eines Verstorbenen gemeinsam mit den Angehörigen zu gehen und sie auf diesem oft schweren Gang zu begleiten, sieht Herr Collier stets aufs Neue als Herausforderung an. Die vielen positiven Erfahrungen der vergangenen zwölf Jahre, vor allem die Dankbarkeit der zahlreichen Familien, bestärkten ihn in seinem Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Jens Collier legt mit seinem Team großen Wert auf eine individuelle Beratung, denn jede Trauerfeier und jede Beisetzung soll entsprechend den Wünschen des Verstorbenen und der Hinterbliebenen gestaltet werden. Auf diese Weise wird zugleich der Individualität des Verstorbenen Ausdruck verliehen.

Collier Bestattungen bietet alle Leistungen rund um den Sterbefall aus einer Hand. Die Firma kümmert sich für die Hinterbliebenen gern um alle Formalitäten, liefert ihnen Informationen zu Rentenangelegenheiten, Bestattungsvorsorgen und übernimmt auf Wunsch die Organisation und Begleitung der Trauerfeier. Selbstverständlich ist die Firma behilflich bei der Vermittlung von Trauerrednern, Geistlichen und Musikern, berät in Fragen der musikalischen Umrahmung oder hilft bei der Auswahl der Grabstätte. Das gilt ebenso für die Gestaltung der Traueranzeigen und Trauerdrucksachen beziehungsweise der Trauerfloristik und Dekoration.

Neben Erd-, Feuer- und Seebestattungen werden auch Baum-, Friedwald-, Ruheforst- und anonyme Bestattungen angeboten. Ganz gleich, welche Bestattungsvariante gewählt wird, Collier Bestattungen sorgt dafür, dass der letzte Weg ein würdiger Abschied wird. Gern bindet das Team von Collier Bestattungen die Angehörigen aktiv in die Vorbereitung der individuellen Bestattung eines lieben Menschen ein.

Jens Collier: „Nehmen Sie uns beim Wort, überzeugen Sie sich selbst von unserer Liebe zum Beruf und schenken Sie uns Ihr Vertrauen.“