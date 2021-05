Elf neue Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau - Inzidenz nähert sich der 50er-Marke

Dessau-Roßlau - Die Coronalage entspannt sich weiterhin: Das Gesundheitsamt Dessau-Roßlau meldete am Mittwoch elf neue Fälle. Betroffen seien vier weibliche und sieben männliche Personen im Alter von 20 bis 75 Jahren.

Damit hat sich die Zahl der seit Pandemiebeginn infizierten Dessau-Roßlauer auf 3.233 erhöht. Die Gesamtzahl der Genesenen wird mit 2.925 angegeben, womit aktuell 308 Dessau-Roßlauer aktiv infiziert sind.

Das Robert-Koch-Institut gibt den Inzidenzwert für die Doppelstadt mit 59,9 an

Einen Hotspot gibt es auch am Mittwoch nicht in der Doppelstadt. Im Städtischen Klinikum werden derzeit acht Corona-Patienten betreut, drei davon auf der Intensivstation. Das Robert-Koch-Institut gibt den Inzidenzwert für die Doppelstadt mit 59,9 an.

Rasant zurück geht das Infektionsgeschehen im benachbarten Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Kreisverwaltung meldete am Mittwoch nur acht Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sankt damit laut RKI auf 29,7. Insgesamt gelten im Landkreis noch 160 von 6.692 amtlich registrierten Corona-Infektionen als aktiv. (mz)