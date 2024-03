Vor dem Landgericht Dessau haben Freundinnnen der Angeklagten im Eisenhut-Mordprozess ausgesagt. Sie wurden per Textnachrichten auf dem Laufenden gehalten. Eine ging dann zur Polizei.

Die beiden Angeklagten werden in den Gerichtssaal in Dessau geführt.

Dessau/Muldestausee/MZ. - Die Angeklagte hatte die Nachricht an ihre Freundin weitergeleitet. „Krankenwagen ist da.“ Geschrieben hatte dies ihr langjähriger Liebhaber, der seit Ende Februar vor dem Landgericht Dessau des Giftmordes an seiner Frau angeklagt ist. Es ist der 30. April vorigen Jahres, als die Angeklagte wenig später ihrer Freundin in Wolfen eine zweite Nachricht schickt. „Sie ist im Krankenhaus.“