Einschränkungen auf Bahnlinien zwischen Dessau, Bitterfeld und Leipzig ab Donnerstag

Eine S-Bahn am Bahnhof in Bitterfeld. (Symbolbild)

Dessau/Bitterfeld/Leipzig/MZ - Für Bahnfahrer zwischen Dessau, Bitterfeld un Leipzig kündigt sich zum Ende dieser Woche neuer Ärger an: Aber Donnerstagabend kommt es zu deutlichen Einschränkungen auf den Linien S2 und RE13. Grund dafür ist eine Weichenerneuerung bei Rackwitz. Die Arbeiten sollen bis Montagabend andauern.

Die S-Bahnlinie S2 fährt dann mit leicht veränderten Zeiten zwischen Dessau, Bitterfeld und Delitzsch. Ab dort fahren wiederum nur Busse als Ersatzverkehr bis Leipzig Messe bzw. Leipzig Hauptbahnhof. Das betrifft auch die Gegenrichtung. Einzelne Verbindungen entfallen zudem komplett. Zudem enden alle Verbindungen der S2 spätestens am Leipziger Hauptbahnhof, da auch der Abschnitt in Richtung Leipzig-Stötteritz nicht mehr durch die S2 bedient werden kann. In den Nachstunden kann sich der Anschluss an die Busse um bis zu 36 Minuten verzögern.

Der Regionalexpress der Linie RE13 wird hingegen zwischen Bitterfeld und Leipzig komplett über Halle umgeleitet, hier kommt es ebenfalls zu veränderten Abarts- und Ankunftszeiten von bis zu 34 Minuten. Die Zwischenhalte zwischen Bitterfeld und Leipzig entfallen.

Fahrgäste sollten sich vor Antritt über die möglichen Verbindungen und veränderten Abfahrtszeiten über www.bahn.de, die DB-Navigator-App oder unter 0341/26696622 informieren.