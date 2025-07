Das Städtische Klinikum Dessau wurde von in der Nacht zum Sonnabend zwölf Stunden mit Notstrom versorgt, die Notaufnahme war nur eingeschränkt erreichbar. Über die Hintergründe und was das für Patienten, Mitarbeiter und den Rettungsdienst bedeutet hatte.

Im Dessauer Klinikum wurde in der Nacht zum Sonnabend in der Notaufnahme gebaut. In der Zeit wurde das egsamte Klinikum über notstrom versorgt.

Dessau/MZ. - Zwölf Stunden war das Dessauer Städtische Klinikum in der Nacht zum Sonnabend vom normalen Stromnetz abgekoppelt. Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christoph Herborn spricht von einer „spannenden Nacht“ und lobt am Ende eine tolle Mannschaft und alle Beteiligten – in- wie auch extern. Denn er ist erleichtert: „Wir sind wieder vollumfänglich am Netz“.