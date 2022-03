Einbruch in Dessau: Mann mit weißem Damenrad klaut Tasche aus dem Auto eines Pflegedienstes

Dessau/MZ - Die Mitarbeiterin eine Pflegedienstes ist in Dessau bestohlen worden. Während sie ihr Dienstfahrzeug vor einem Wohnhaus abgestellt hatte, schlug der Täter die Seitenscheibe ein und entwendete eine Tasche der Frau. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Eine Anwohnerin hatte den Mann auf einem weißen Damenfahrrad am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, dabei beobachtet. Der Toyota war zu diesem Zeitpunkt in der Kirchstraße abgestellt. Der Mann schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und schnappte sich die Tasche aus dem Fußraum, bevor er mit dem Rad in Richtung Kornhausstraße flüchtete. Dabei ließ er unter anderem ein Schlüsselbund, den Führerschein und Personalausweis der Geschädigten mitgehen.

Die Zeugin beschreibt den Täter als 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und bekleidet mit einem weißen Anorak, beigefarbener Jeans und einem Sweatshirt mit schwarzer Kapuze.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat und zur Identität des Täters geben können. Die Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0340/25030 oder per E-Mail an prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de beim Polizeirevier Dessau-Roßlau zu melden.