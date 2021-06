Eichenspinner legt Sport im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau lahm

Henryk Wasner mäht unter Vollschutz an der Skatebahn in Dessau.

Dessau - Die Freude war von kurzer Dauer. Kaum waren die Beachvolleyballplätze zum Sporttreiben nach dem Corona-Sportverbot freigegeben, waren sie auch schon wieder gesperrt. Nur eine Woche konnten sie am Paul-Greifzu-Stadion genutzt werden.

Silvia Veenhoff ist, wie viele andere Sportler auch, enttäuscht. Erst kam Corona, nun der Eichenprozessionsspinner. Das war auch im vorigen Jahr schon der Fall. „Damals dauerte es Monate, bis wir wieder spielen konnten“, sagt Veenhoff, die im Verein und in der Betriebssportgemeinschaft des Umweltbundesamtes den Ball übers Netz schmettert.

Die Sportgruppen hätten sich nun Alternativen zum Sporttreiben gesucht. Im Waldbad etwa gibt es eine Beachvolleyballanlage. „Das ist eine Spaßanlage, das Netz leider nicht so gut“, so Veenhoff. Aber besser als gar nichts.

Hat der Beach-Platz im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion überhaupt eine Zukunft?

Doch hat die Anlage am Stadion überhaupt eine Zukunft, wenn sich der Eichenprozessionsspinner immer weiter ausbreitet, fragt Veenhoff. „Ärgerlich ist insbesondere, dass die Stadt wegen Corona mühsam Ausweichflächen für Hallensportler neben den Beachvolleyball- und Fußballflächen organisiert hat. Das war wohl umsonst.“

Das soll es auf keinen Fall sein, versichert Stadtsprecher Carsten Sauer auf MZ-Nachfrage. „Die aktuelle Situation resultiert offenbar aus abgedrifteten Brennhaaren von Altnestern des Eichenprozessionsspinners im Tiergarten.“ Der starke Wind habe sie aufs Stadiongelände geweht. Bei der Grasmahd wurden sie aufgewirbelt. Als Sportler Krankheitssymptome meldeten, wurde das Stadion am 9. Juni gesperrt. Am nächsten Tag begann die Bekämpfung. „Die Mitarbeiter müssen in ,Vollschutz’ die Härchen durch Mähtechnik auf dem gesamten Gelände beseitigen“, so Sauer.

Die Stadt hat einen Reinigungsplan für das Dessauer Stadion entwickelt

Die Skaterbahn wird noch bis Mittwoch gereinigt, ab Donnerstag soll sie voraussichtlich wieder genutzt werden können. Danach erfolgt die Säuberung des Platzes 1 im Innenbereich des Stadions. Leichtathleten und andere Sportler sollen wieder trainieren können. Doch damit wird nicht vor nächster Woche gerechnet. Keine guten Nachrichten gibt es für die Beachvolleyballer. Der Platz ist aufgrund der Nähe zum Tiergarten am schlimmsten betroffen. Wann er wieder genutzt werden kann, ist offen.

Nicht nur alte Nester der Eichenprozessionsspinner machen Sorgen, auch neue. Die Stadt prüft die Bekämpfung in ufernahen Tiergarten-Bereichen mit sogenannten Nematoden, zu deutsch: Fadenwürmern. Biozide dürfen hier nicht eingesetzt werden. Die Nematoden-Methode ist allerdings um ein Vielfaches teurer. Ob die Stadt dafür zusätzliche Mittel hat, blieb unklar.