Ehemalige Ortskraft bangt von Dessau aus um die Sicherheit seiner Familie in Kabul

Dessau/MZ - Ahmad Latifis Miene hat sich verfinstert. Er denkt angestrengt nach, ist für lange Sekunden weit weg. Im Plastikstuhl seines Dessauer Kleingartens haben seine Beine angefangen, heftig auf und ab zu wippen. Es arbeitet in ihm. „Nein, ich will nicht, dass mein Gesicht unkenntlich gemacht wird in der Zeitung“, sagt er schließlich so kämpferisch, als würde die simple Vorsichtsmaßnahme einer persönlichen Kapitulation gleichkommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<