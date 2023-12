Neue Broschüre zum Flämingradweg soll auf die Geschichte der Tourismusregion aufmerksam machen und verweist auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten zwischen Bad Belzig und der Elbe. Was man sich erhofft.

Tourismus in Anhalt

Zerbst/VS. - In der vorigen Woche hat Elke Witt, Geschäftsführerin der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, in der Weihnachtskirche Polenzko im Beisein von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine neue Flämingradwegbroschüre vorgestellt. Der rund 70 Kilometer lange Flämingradweg führt aus der Mitte des Flämings bis zur Elbe. Er verbindet den Radfernweg R1 in Bad Belzig mit dem Elberadweg bei Walternienburg oder bei Dessau-Roßlau.