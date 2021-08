Dreister Diebstahl - VW von Gelände einer Autowerkstatt in Rodleben entwendet

Rodleben/MZ - Vom Gelände einer Autowerkstatt in Rodleben wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr ein Pkw VW gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte dort sein Auto abgestellt, den Autoschlüssel stecken und den Fahrzeugschein in der Sonnenblende zurück gelassen und dann das unverschlossene Gelände verlassen. Als er nach etwa 45 Minuten zurückkehrte, war das Fahrzeug durch unbekannte Täter entwendet worden. Der Wert des Fahrzeuges wurde mit 1.850 Euro angegeben.