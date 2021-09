Drei weitere Corona-Fälle im Dessauer Pflegeheim Marthahaus

Dessau-Roßlau/MZ - Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch weitere drei positive Fälle aus dem Marthahaus in der Bernburger Straße, dem aktuellen Hotspot in der Stadt. bei den Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Bewohner (86) und einen weiteren Mitarbeiter (58) sowie um eine weibliche Kontaktperson (52). Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten in der Senioreneinrichtung auf 16.

Seit Donnerstag ist das Besuchsverbot aufgehoben. Es gilt bis auf weiteres eine Testpflicht für alle Besucher.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn liegt aktuell bei 3.421 Fällen. Der aktuelle Inzidenzwert wird vom Robert-Koch-Institut mit 11,3 angegeben.