In Dessau-Roßlau bleibt die Corona-Lage entspannt.

Dessau - Die Corona-Lage in Dessau-Roßlau bleibt am Dienstag weiterhin ruhig. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag drei neue Coronafälle.

Angesteckt haben sich drei Frauen zwischen 51 und 83 Jahren. Die Inzidenz bleibt mit 11,2 dennoch auf einem sehr niedrigen Niveau. Im Klinikum liegen zwei von drei Patienten auf der Intensivstation. (mz)