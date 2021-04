Drei neue Corona-Fälle zum Wochenstart - Grundschule Meinsdorf geschlossen

Dessau-Roßlau - Dessau-Roßlau ist mit drei Corona-Infektionen in die neue Woche gestartet. Das hat das Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Betroffen sind diesmal ausschließlich Männer im Alter von 66 bis 76 Jahren. Eine neuerliche Verdachtsmeldung einer Mutation liegt nicht vor. Der Inzidenzwert von Dessau-Roßlau lag am Montag bei 138,6.

Das Gesundheitsamt hat zudem auf zwei neue Hotspots reagiert und entsprechende Quarantänemaßnahmen veranlasst. Betroffen davon sind eine erste Klasse der Grundschule Waldstraße sowie die Grundschule Meinsdorf und der zugehörige Hort. Alle wurden vorerst bis zum 23. April geschlossen.

Vom Städtischen Klinikum wurden zu Wochenbeginn 20 Corona-Patienten angegeben, sechs von ihnen sind auf der Intensivstation untergebracht. Ein Patient aus Bitterfeld-Wolfen ist in den vergangenen 24 Stunden verstorben.

Die Gesamtzahl von Infizierten in Dessau-Roßlau liegt mit den drei Fällen vom Montag bei 2.668. Die Anzahl Genesener ist in der Stadt weiter angestiegen und liegt nunmehr bei 2.293 Personen.