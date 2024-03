Schockierende Bilder Dreck, Müll und Lärm: Langjähriger Mieter ärgert sich über die Zustände in der Dessauer Scheibe-Süd

Ein langjähriger Mieter des Wohnblocks Am Alten Theater 2 in Dessau beklagt sich über nächtlichen Krach, Schmutz im Fahrstuhl und einen zugestellten Hausflur. Was der Vermieter dazu sagt.