Diese zehn Kandidaten wollen für den Dessau-Wittenberger Wahlkreis 70 in den Bundestag

Dessau-Rosslau/MZ - Die Kandidaten für die diesjährige Bundestagswahl im Wahlkreis 70, zu dem auch Dessau-Roßlau gehört, stehen fest. Am Freitag ließ der Kreiswahlausschuss alle zehn Kandidaten, die sich beworben hatten, nach Prüfung der Voraussetzungen zu.

Noch einmal tritt Dessaus amtierender Bundestagsabgeordneter, der CDU-Mann Sepp Müller aus Wittenberg, an. Die übrigens Kandidaten sind: Stadtrat Andreas Mrosek aus Dessau-Roßlau für die AfD, Johannes Hüthel aus Dessau-Roßlau für die Linke, SPD-Kandidat Leonard Schneider aus Wittenberg, der Dessauer Alexander Martin Oppelt für die FDP sowie die Dessau-Roßlauer Stadträtin und in Berlin lebende Steffi Lemke für die Grünen. Weiterhin schicken die Freien Wähler Steven Slavicek aus Wittenberg ins Rennen, die neue „Basisdemokratische Partei Deutschland“ (dieBasis) Ernst Wolff, der ebenfalls in Berlin wohnt.

Auch zwei Einzelbewerber für den Wahlkreis 70 gibt es. Sie heißen Mario Rohne, der aus Wittenberg kommt und Günther Wassenaar, ebenfalls aus Wittenberg, unter dem Motto „UN-Menschenrecht auf Frieden“. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.