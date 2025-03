Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen 80-Jährigen in Dessau bestohlen. Dieser wollte ihm eigentlich Kleingeld für den Parkautomaten geben.

Mann in Dessau bestohlen

Dessau. - Ein dreister Dieb hat am Donnerstag die Gutmütigkeit eines 80-Jährigen ausgenutzt und ihn bestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Senior gegen 10 Uhr zu Fuß in der Muldestraße in Dessau unterwegs, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde.

Dieser habe ihn nach Kleingeld für einen Parkautomaten gefragt, heißt es weiter. Der Geschädigte habe daraufhin seine Geldbörse geöffnet und den Mann gebeten, die Münzen selbst aus dem Fach zu entnehmen. Danach habe sich der Dieb in unbekannte Richtung entfernt.

Kurze Zeit später habe der 80-Jährige festgestellt, dass insgesamt 500 Euro aus seinem Portemonnaie verschwunden waren. Er gehe davon aus, dass der unbekannte Mann bei der Entnahme des Kleingelds die Gelegenheit genutzt und ihn bestohlen hat. Der 80-Jährige erstattete deswegen eine Strafanzeige.