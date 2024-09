Ein Tresor ist in der Wasserstadt im Ortsteil Dessau-Waldersee gefunden worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Mysteriöser Tresor in Dessau-Waldersee gefunden: Fund gibt Polizei Rätsel auf

Dieser Tresor ist in einem Garagenkomplex in Dessau-Waldersee gefunden worden.

Dessau-Waldersee. - Am 21. August ist in einem Garagenkomplex in der Wasserstadt im Ortsteil Dessau-Waldersee ein Tresor gefunden worden.

Laut Polizei kann der Fund bisher keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Aus diesem Grund richten die Beamten sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem wurde in letzter Zeit ein Tresor dieser Bauart entwendet?

Wer kann Angaben zur Herkunft dieses Tresors machen?

Wer kann Hinweise zu dem aufgefundenen Tresor geben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/25030 entgegen.