Zerbst. - Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs gegen zwei unbekannte Täter in Zerbst. Sie sucht diese nun mit Aufnahmen von Überwachungskameras.

Laut der Polizei fand der Diebstahl am Abend des 8. Juni 2024 statt. In einem Lokal in der Breiten Straße in Zerbst wurden einem 23 Jahre alten Mann persönliche Dokumente und Geldkarten aus seinem Portemonnaie entwendet.

Die beiden mutmaßlichen Täter in der Bankfiliale an der alten Brücke in Zerbst. Foto: Polizei

Kurze Zeit nach der Tat, in den Morgenstunden des 9. Juni, wurde mit einer der gestohlenen Karten in einer Bankfiliale in der Straße Schlossfreiheit Geld abgehoben, so die Polizei.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter, die im Zerbst Geldkarten Foto: Polizei

Wenig später hätten die Verdächtigen erneut Geld abgehoben, diesmal in einer Filiale an der alten Brücke, berichtet die Polizei. Insgesamt sei Bargeld im unteren dreistelligen Bereich abgehoben worden.

Wer kennt diese beiden Männer? Sie stehen im Verdacht, mit gestohlenen Geldkarten Bargeld abgehoben zu haben. Foto: Polizei

Der Polizei liegen Bilder einer Überwachungskamera der Bankfiliale an der Alten Brücke in Zerbst vor. Mithilfe dieser will sie nun die beiden Täter ausfindig machen.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der beiden Verdächtigen. Foto: Polizei

Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zerbst/Anhalt unter der Telefonnummer 03923/7160 zu melden.