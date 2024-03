Eine böse Überraschung gab es für die Cafébetreiberin nach dem Regen am Samstagvormittag: In ihrem Außenbereich fehlte Mobiliar

Dessau/MZ/syk. - Daußen sitzen und einen Kaffee genießen, das war am Samstag wettermäßig nicht angebracht. Dreiste Diebe haben das Regenwetter am Samstagvormittag offensichtlich ausgenutzt, um Tische und Stühle aus dem Außenbereich eines Eiscafés in der Zerbster Straße zu stehlen. Die 57-jährige Betreiberin des Eiscafés hatte das Fehlen des Mobiliars am Samstag gegen 12 Uhr bemerkt. Sie hatte das Café am Freitagabend mit vollständigem Mobiliar verlassen. Die Gastronomin zeigte den Diebstahl im Polizieirevier an. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.