Nur drei Mitarbeiter arbeiten Anliegen ab Dessauer warten auf Termine zum Führerschein-Umtausch - Betroffenen rennt die Zeit davon

Bis Januar müssen besonders alte Dokumente umgetauscht werden. Doch in Dessau-Roßlau ist es so schwierig, einen Termin in der Führerscheinstelle zu bekommen. Das Innenministerium sieht keinen Grund, ein Auge zuzudrücken.