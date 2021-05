Dessauer Tierpark soll größer und moderner werden

Dessau - Dessaus Tierpark soll größer werden. Genau um 1,35 Hektar wird der Lehrpark für Tier- und Pflanzenkunde wachsen, wenn der Stadtrat am 9. Juni dem Tierpark-Entwicklungskonzept bis 2030 zustimmt.

Dann soll das angrenzende Bahnbetriebswerkgelände mit dem Ring-Lokschuppen und anderen historischen Gebäuden Tierparkgelände werden. Die Stadt wird das Areal kaufen. Dies vorzubereiten wird Bestandteil des Stadtratsbeschlusses im Juni sein.

„Was wir hier vorhaben, ist ein Langzeitprojekt mit mehreren Einzelmaßnahmen über zehn Jahre“, erklärt der Kulturbeigeordnete Robert Reck. Die geplante Gesamtinvestition liegt bei rund 20 Millionen Euro. Der zu bewältigende Investitionsstau in der über 60-jährigen Anlage summiert sich aus den letzten 40 Jahren. Größere Investitionen fanden seitdem nicht statt. Es wurde lediglich repariert und instand gehalten. Die Stadt hat also viele Jahre am Tierpark gespart.

Das ehemalige Sozialgebäude des Bahnwerks. (Foto: Urbankontor)

Mit den Plänen würde auch ein städtebaulicher Missstand, den das ungenutzte Bahngelände darstellt, behoben, ein Stück altes Dessau erhalten und neu belebt. „Das ist ein besonders wertvolles Industriedenkmal, wovon es nur noch wenige in Deutschland gibt“, hebt Stadtplaner Tom Fischer eine Besonderheit hervor. Die Gebäude wie Ringlokschuppen, Bahnverwaltung mit Wasserturm, herzoglicher Lokschuppen, Rangiermeisterei, oder die Böttger-Villa seien von hohem denkmalpflegerischen Wert. „All diese Gebäude werden vom Tierpark genutzt werden“, betont Jan Bauer, Leiter der Einrichtung.

Von der Parkstraße aus gelangen die Besucher künftig zum Haupteingang des Tierparks. Der nimmt die Achse zum Ringlokschuppen auf. (Foto: Thomas Ruttke)

Mit der Umgestaltung und Erweiterung des Tierparks wird sich nicht nur die Attraktivität für die Besucher erhöhen, sondern auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern. Denn die seien teilweise nicht mehr zumutbar, weiß der Chef. „Wir haben jetzt zwei Wirtschaftshöfe, einen in der Querallee, einen am Bahnwerk mit Futterküche und Werkstätten“, schildert Bauer. „Für die Mitarbeiter heißt das, zwölf Kilometer am Tag mit dem Bollerwagen durch den Park zu laufen. Das ist unzumutbar.“ In der Zukunft soll es einen zentralen Wirtschaftshof mit modernen Werkstätten geben, platziert auf dem Bahngelände.

Eine zentrale Funktion wird dem ehemaligen Ringlokschuppen zukommen. Hier soll unter anderem eine attraktive Gastronomie mit Außenbereichen und ein Spielplatz eingerichtet werden. Die Gastronomie soll autark vom Tierpark funktionieren, also öffentlich zugänglich sein. „Aus diesem Grund wird der Haupteingang Richtung jetzigem Nachtausgang verschoben“, sagt Bauer.

Die Böttger-Villa wird im Zuge der Neugestaltung des Tierparks saniert und zur Ferienwohnung umgebaut. (Foto: Urbankontor)

Auch seien die jetzigen „Hütten“ als Eingangssituation weder zeitgemäß noch attraktiv. Die Neugestaltung der Eingangssituation wird die erste Baumaßnahme sein, die umgesetzt wird. Bis 2024, so Robert Reck, soll diese fertiggestellt sein. Parallel erfolge die Beräumung des Bahngeländes und Sicherung der Gebäude.

Im Zeitraum von zwei bis fünf Jahren stehen die Herrichtung der Zentralgebäude rund um den Bahn-Wasserturm im Mittelpunkt sowie die des Herzoglichen Lokschuppens und eines Teils des Ringlokschuppens für den Betriebshof mit Werkstätten, Tierparkschule und Verwaltung. Mit dem Tierpark, wie wir ihn kennen, sei der dann nicht mehr vergleichbar. „Es wird eine völlig neue Qualität“, ist der Beigeordnete überzeugt.

Der Kulturausschuss hat dem Konzept bereits zugestimmt

Unterm Strich ein anspruchsvolles Vorhaben, das nicht nur dem Tierpark, sondern der gesamten Stadt einen Riesenschub geben werde, hebt Tom Fischer hervor. Fischer gehört zu den Bürogemeinschaften „ding.fest“ und „urbankontoraus“ aus Stadtplanern und Architekten, die im Auftrag der Stadt eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung des Bahngeländes erarbeitet haben.

Ein besonderes Schmuckstück ist das Treppenhaus der Böttger-Villa, das bei der Sanierung erhalten bleibt. (Foto: Urbankontor)

Der Kulturausschuss hat dem Konzept zugestimmt. Im Mai beraten die anderen relevanten Ausschüsse des Stadtrates. (mz)