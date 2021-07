Dessauer spendet 10.000 Euro für Transport der Kragenbären aus Sibirien

Dessau/MZ - Mit einer sehr großzügigen Privatspende ist der ersehnte Transport der ussurischen Kragenbären aus einem sibirischen Zoo in den Dessauer Tierpark nähergerückt: Sage und schreibe 10.000 Euro hat Hartmut Modes der beliebten Einrichtung der Stadt dafür überlassen.

Bären sollten schon 2020 nach Dessau kommen - Corona verhinderte den Transport

Aus dem sibirischen Tschita und Chabarowsk sollen nun 2021 zwei ussurische Kragenbären nach Dessau kommen. Die Coronapandemie hatte den ursprünglich für 2020 vorgesehenen Einzug der beiden Jungtiere verschoben. Fest steht jetzt für das Tierparkteam um Jan Bauer auch, dass der Transport per Luftfracht ablaufen soll. Bauer hat vor wenigen Wochen dafür die Abläufe am Großflughafen Frankfurt/Main in Augenschein genommen.

Nun ist der Herbst als Transporttermin ins Auge gefasst, auch um die Tiere im Hochsommer von Stress zu schonen. „Aber spätestens im Oktober wollen wir Dima und Nastja dann bei uns haben“, so Tierparkchef Bauer.

Die beiden ussurischen Kragenbären - pechschwarz mit einer auffälligen, weißen Fellfärbung in Form einer Sichel auf der Brust - sind rund zweieinhalb Jahre alt. Ihre Zoopfleger in Sibirien gaben ihnen die Namen Dimitri und Anastasija. Die deutschen Zungen im Dessauer Tierpark gewöhnen sich schon an die Koseformen Dima und Nastja.

Bären sind wichtig für das Entwicklungskonzept des Tierparks in Dessau

„Die beiden Bären sind wichtiger Teil im Entwicklungskonzept für den Tierpark Dessau“, so Bauer. Zusammen mit einem weiteren Bärenpaar im tschechischen Chleby soll ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) ins Laufen gebracht werden. Stützpunkt dafür ist dann der Zoo in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Dima und Nastja in Dessau aber werden dann deutschlandweit das einzige ussurische Kragenbären-Paar sein. Nachwuchs ist ausdrücklich erwünscht.

Um ihr Willkommen vorzubereiten, will der Tierpark im August eine „Bärenkampagne“ starten und weiter Spenden sammeln.