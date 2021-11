Dessauer Karnevalisten setzen im Brauhaus pünktlich um 11.11 Uhr die Kappen auf

Dessau/MZ - Auf diesen Augenblick haben die Dessauer Karnevalisten lange warten müssen: Pünktlich um 11.11 Uhr war es dann endlich wieder soweit: Mit dem Kommando „kappen auf!“ begann für den WCC, den MCC und den Karnevalsverein Gelb-Rot ganz offiziell und - was das Wichtigste ist - in Präsenz die Session.

Vereine freuen sich auf ihre Saalveranstaltungen und proben fleißig

„Endlich wieder ein Mikro in der Hand“, begrüßte WCC-Präsident Rolf Rätzer die Karnevalisten und Gäste im Brauhaus „Zum Alten Dessauer“. Und war sichtlich erfreut darüber. Dass Dessaus Narren in diesem Jahr Karneval feiern wollen, daran ließen die Anwesenden keinen Zweifel. In allen Vereinen wird fleißig geprobt für die avisierten Saalveranstaltungen.

Der Auftakt war jedenfalls schonmal gelungen. Denn nicht nur die T atsache, dass sich nach einjähriger völliger Karnevalsabstinenz alle fröhlich wiedertrafen, war ein Grund zum Feiern. Auch der Ort. Denn am 11.11. 2001 - also vor genau 20 Jahren - wurde das Brauhaus „Zum Alten Dessauer“ stimmungsvoll eröffnet. „Es macht uns sehr stolz“, betonte Rolf Rätzer, „hier heute die Karnevalssaison wieder zu eröffnen.“ Damit werde eine schöne Tradition wieder aufleben gelassen. Das Brauhaus war viele Jahre Ort für den offiziellen Sessionsauftakt in der Stadt.

Blumen und Glückwünsche für den Hausherrn

Hausherr Tobias Gröger sah das bunte Treiben im Obergeschoss seines Hauses mit Freude. „Ich nehme den Gedanken der Tradition sehr gerne auf“, stimmte er den Karnevalisten zu. Die waren auch nicht mit leeren Händen gekommen: Von ihnen gab es Blumen und Orden zum 20. Geburtstag des Brauhauses