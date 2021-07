Dessauer Indoor-Spielplatz „Igel Mizzi“ insolvent - Verwalter vorläufig bestellt

Dessau/MZ - In den eben gestarteten Sommerferien haben die Kinder aus Dessau-Roßlau und Umgebung einen Anlaufpunkt weniger. Die Fassade des Indoorspielplatzes „Igel Mizzi“ ist längst ausgeblichen, die Motoren der zwei Busse vor der Halle seit Ewigkeiten nicht gestartet: Der beliebte Indoor-Spielplatz auf dem Gelände Köthener Straße 94-95 ist geschlossen.

Und das länger als ein halbes Jahr. Änderung ist nicht in Sicht. Hingegen ein längeres Verfahren: Am 12. Juli 2021 hatte das Amtsgericht Dessau-Roßlau einen vorläufigen Insolvenzverwalter über den Indoorspielplatz Igel Mizzi bestellt. Mit dem Insolvenzantragsverfahren befasst sich nun Rechtsanwalt Nikolaus M. Schmidt aus Halle

Wie die auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Insolvenzrechtes versierte Kanzlei gegenüber der MZ sagte, stehe man jetzt erst am Anfang des Antragsverfahrens. In dem werden die Vermögenswerte des insolventen Betriebes ermittelt. In einem Gutachten werde dann die vorhandene Konkursmasse den zu erwartenden Kosten gegenüberstellt. Ob das Insolvenzverfahren dann tatsächlich eröffnet wird, darüber entscheidet das Amtsgericht. Dieser Vorgang könne mehrere Wochen und Monate in Anspruch nehmen.

Damit würde auch die Geschichte der Dessauer Indoorspielplätze enden. Als erster hatte bis zur Insolvenz 2015 „Dessolino“ kleine und große Besucher in die alte Brauereistraße gezogen. Parallel eröffnete Igel Mizzi 2010 in der Kochstedter Kreisstraße und zog 2015 um in die Köthener Straße. Ende Oktober 2020 feierte das kleine Team um Inhaberin Susanne Kaiser mit den kleinen Besuchern noch eine Halloween-Party. Es war zugleich der „zehnjährige Betriebsgeburtstag“.