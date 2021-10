Dessauer Ehepaar gewinnt 350.000 Euro - Straßenbahnfahrer und Altenpflegerin überglücklich

MZ/Dessau-Rosslau - Geldsegen in Dessau-Süd: Die Deutsche Postcode-Lotterie, die ihre Gewinner anhand der gezogenen Postleitzahlen ermittelt, hat am Samstagmittag mehreren Dessauern eine große Freude bereitet und ihnen teils hohe Schecks überreicht. Zwei Paare konnten sich über jeweils 350.000 Euro freuen, darunter ein Straßenbahnfahrer und eine Altenpflegerin, die erst im Mai geheiratet hatten.

Der 50-jährige Gewinner war völlig überwältigt und konnte sein Glück erst gar nicht fassen. „Ich hatte bis jetzt nur Pechsträhnen“, sagte er. Und mit Blick auf seine Ehefrau: „Seitdem du da bist, ist das Glück zurückgekehrt.“ Er habe am Samstagmorgen noch seine Frau zur Arbeit fahren wollen, doch das Auto sei nicht angesprungen. Der Tag begann für die beiden nicht gut - bis Moderator Giuliano Lenz an der Tür klingelte.

Mit im Schlepptau hatte er ein zwölfköpfiges Filmteam, das den Gewinnmoment - er wurde mehrmals nachgestellt und wiederholt - aufnahm.

Die Deutsche Postcode Lotterie gibt es seit 2015 in Deutschland und ist hier noch relativ unbekannt. Alle Einwohner in einem Postleitzahlgebiet, die ein Los haben, gewinnen einen kleineren Betrag, wenn diese Postleitzahl gezogen wird- insgesamt werden an sie 700.000 Euro ausgeschüttet. Einige wenige, bei denen auch noch zwei Buchstaben ihres Loses stimmen, teilen sich weitere 700.000 Euro. Im Fall in Dessau waren es zwei Hauptgewinn-Paare. Insgesamt wurden also 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet.