Dessau-Roßlau/MZ. - Die AfD im Dessau-Roßlauer Stadtrat schwingt sich zur Modepolizei auf. In der zweiten Sitzung des Stadtrates in neuer Zusammensetzung am 11. September will die rechtsextremistische Partei als einer ihrer ersten Beschlussvorschläge eine Kleiderordnung einführen. Ziel: keine textilen politischen Meinungsäußerungen mehr.

