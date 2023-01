Spieler aus Sachsen-Anhalt gewinnt Dessau wird zum Dart-Tempel - Erstes Ranglistenturnier im Osten beeindruckt Starter

Die Anhalt-Arena in Dessau war am Wochenende der erste Austragungsort eines Bundesranglistenturniers in Ostdeutschland. Was der Verband sagte, wie die Gastgeber das Turnier einschätzten.