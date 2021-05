Dessau-Roßlauer nutzen die zurückerlangte Freiheit nach Ende der Corona-Notbremse

Doris und Andreas Kiesch genossen am Pfingstsonntag am Kornhaus ihr Mittagessen.

Dessau-Roßlau - Endlich wieder die Sonne im Gesicht spüren, endlich wieder am Tisch bedient werden, endlich wieder: das Leben genießen! Das Pfingstwochenende war seit November das erste, an dem in Dessau-Roßlau die Außengastronomie wieder öffnen durfte. Nach mehr als sechs Monaten des Lockdowns dürfen Gastronomen unter strengen Auflagen Gäste vor Ort bedienen. Voraussetzung sind entweder ein negativer Corona-Test, der Nachweis über eine abgeschlossene Impfung oder ein Zertifikat, das eine überstandene Corona-Infektion belegt.

Der große Ansturm auf die Gastronomie blieb jedoch aus. Vielleicht waren es die strengen Regeln oder schlicht das Wetter, doch in vielen Freisitzen saßen gerade einmal ein paar Gäste.

„Es ist herrlich, endlich wieder raus zu können“

Das konnte die Restaurantleiterin des Kornhauses, Annett Huth-Ibsch, genau beobachten. „Die ersten beiden Tage war es wetterbedingt nicht schön, außerdem waren die Leute verunsichert, welche Regeln gelten, und warum sie zum Beispiel trotz Negativtest mit Maske zum Platz gehen müssen“, sagte sie. Es werde noch einige Tage dauern, bis sich herumgesprochen habe, dass die Gastronomie geöffnet hat.

Am Sonntag dann besserte sich die Lage. Mehrere Tische mit Blick auf die Elbe waren besetzt. Manche Ausflügler tranken nur ein Bier, manche genossen ein komplettes Mittagessen - ganz so wie zu Zeiten vor der Pandemie. Viele Gäste nutzten dabei die Möglichkeit, vor Ort einen Corona-Test zu machen.

Camper Andreas und Silke Bauduisch (Foto: Thomas Ruttke)

Auf der Terrasse saßen unter anderem Doris und Andreas Kiesch, die mit dem Rad von Köthen nach Dessau gekommen waren. „Es ist herrlich, endlich wieder raus zu können. Wir haben in der Zwischenzeit zwar auch Essen geholt, aber das ist keine Alternative“, sagte Doris Kiesch, die sich nun noch eine baldige Öffnung der Konzerthäuser wünscht.

Antonio Palermo, der in der Ratsgasse im ersten Jahr sein Café führt, freute sich wieder Gäste vor Ort bedienen zu dürfen

Am Kiosk bestellten sich Silke und Andreas Baudisch ein Fischbrötchen auf die Hand. Die beiden Camper aus Thüringen waren den vergleichsweise hohen Inzidenzen in ihrer Heimat entflohen und verbrachten einige Tage in ihrem Wohnmobil in Dessau. Wer sich autark versorgen kann, ist auf dem Campingplatz inzwischen wieder willkommen - ein zartes Pflänzchen des wiederaufstrebenden Tourismus. „Es ist unser erster Kurztrip seit der Pandemie. Wir genießen wirklich, dass jetzt wieder mehr geöffnet hat“, sagte Andreas Baudisch.

In der Innenstadt war dagegen am Pfingstsonntag weniger los als an der Elbe. Zwar meldete der Schnelltest-Bus, der sich am Rathaus postiert hatte, gegen Mittag, dass sich schon mehr als 100 Personen hatten testen lassen, die meisten Tische an der Zerbster Straße blieben jedoch leer.

Antonio Palermo, der in der Ratsgasse im ersten Jahr sein Café führt, und sich freute, wieder Gäste vor Ort bedienen zu dürfen, ahnte, warum. Die Hürde sei hoch, sich einen Test zu besorgen, wenn man nur einen Kaffee trinken möchte, sagte er. Außerdem spiele das Wetter noch nicht wie gewünscht mit. Der Eisverkauf ist traditionell abhängiger vom Wetter als die übrige Gastronomie.

Antonio Palermo in seinem neuen Café hofft auf besseres Wetter, das das Geschäft ankurbelt. (Foto: Thomas Ruttke)

Ein durchweg positives Fazit der vergangenen Tage zieht hingegen der Inhaber von Schlemmerhouse und Cubar, Manfred Hesse

Daher setzen die meisten Gastronomen auch darauf, dass sie nicht nur die Außen- sondern auch die Innenplätze bald wieder besetzen dürfen. Die 13. Eindämmungsverordnung, die ab dem heutigen Dienstag gilt, macht das in Dessau-Roßlau möglich. Wirtschaftlich sei allein das Terrassengeschäft nicht, war von vielen Wirten zu hören.

Corona-Tests waren auch am Sonntag in der Innenstadt möglich. (Foto: Thomas Ruttke)

Ein durchweg positives Fazit der vergangenen Tage zieht hingegen der Inhaber von Schlemmerhouse und Cubar, Manfred Hesse. „Wir sind positiv überrascht. Selbst für einen Cocktail holen sich die Leute einen Test, die Geschichte haut hin“, sagte er. „Viele wollen einfach mal hier sitzen und wieder den Flair spüren, Leute beobachten. Die Normalität kehrt zurück.“ (mz)