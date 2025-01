Rosslau/MZ. - Traditionell geht am kommenden Samstag, 11. Januar, auf der Roßlauer Wasserburg die Weihnachtszeit zu Ende. Der Förderverein der Burg lädt zum Abschied vom Weihnachtsbaum ein. Ab 16 Uhr wird das Lagerfeuer, bestehend aus den abgeputzten trockenen Bäumen entzündet. „Gemeinsam wollen wir bei Bratwurst und Glühwein den Baum dem Feuer übergeben und am Feuer von ihm Abschied nehmen“, heißt es in der Einladung des Fördervereins. Dessau-Roßlauer, die mit ihrem Baum zur Burg kommen, erhalten als Dankeschön einen Burggeist. Die Bäume können aber auch im Vorfeld in den Burghof gebracht werden.

Der zweite Samstag im Januar ist auf der Roßlauer Burg seit mehr als 20 Jahren für den „Abschied vom Baum“ reserviert, das jährlich viele Besucher hat.

Vor zwei Jahren hatte ein Schreiben des Umweltamtes, in dem das Verbrennen der Bäume quasi verboten wurde, auch in Roßlau für viel Ärger gesorgt. Nach heftigen Protesten aus den Vereinen und Feuerwehren der Ortschaften hatte Oberbürgermeister Robert Reck dem Streit ein Ende gesetzt und die Feuer zu Brauchtumsveranstaltungen erklärt. Damit konnten die Weihnachtsbaumverbrennen stattfinden.