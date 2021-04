Dessau-Roßlau meldet am Montag zwei Neuinfektionen

Dessau-Roßlau - Zum Wochenbeginn sind in Dessau-Roßlau deutlich weniger Neuinfektionen registriert worden als zuletzt. Das Gesundheitsamt meldete am Montag lediglich zwei neue Corona-Fälle im Stadtgebiet. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine 38-jährige Frau und einen 57-jährigen Mann.

Allerdings wurden unter den Verdachtsfällen der vergangenen Woche weitere Mutationen der britischen Variante bestätigt. Neue Hotspots gebe es dagegen nicht, erklärte die Stadt.

Im Städtischen Klinikum in Alten werden mit Stand am Montag aktuell 34 Corona-Patienten stationär behandelt

Damit liegt die Zahl aller seit Pandemiebeginn infizierten Dessau-Roßlauer nunmehr bei 2.794 Personen. Die Anzahl der Bürger, die bereits wieder als genesen gelten dürfen, erhöhte sich um zusätzliche zehn auf insgesamt 2.397 Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Stadt wird derzeit vom Robert-Koch-Institut mit 167,3 angegeben.

Im Städtischen Klinikum in Alten werden mit Stand am Montag aktuell 34 Corona-Patienten stationär behandelt. Fünf von ihnen leiden unter einem schweren Krankheitsverlauf und liegen auf der Intensivstation. Wie die Stadt noch nachträglich mitteilte, wurden im Testzentrum in Roßlau am Freitag 33 Abstriche genommen. Die Testergebnisse seien dabei durchweg negativ gewesen. (mz/Daniel Salpius)