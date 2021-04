Dessau-Roßlau meldet 14 neue Infektionen, gleich acht Mutationen und einen Verstorbenen

Dessau-Roßlau - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Wochenende 14 neue Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen sind neun weibliche und fünf männliche Personen im Alter von acht bis 84 Jahren. Das Besondere an diesem Wochenende: Es wurden gleich acht Mutationen bestätigt. So viele wie noch nie an einem Tag in Dessau-Roßlau. Welche Variante entdeckt wurde, das ließ die Stadt offen.

Das Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei einem Wert von 129.8.

Im Städtischen Klinikum wurden am Wochenende 21 Corona-Patienten behandelt, fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation. Ein Dessau-Roßlauer Corona-Patient ist am Wochenende verstorben. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl an oder mit Corona verstorbener Patienten aus der Stadt Dessau-Roßlau aktuell mit 99 an.

In den beiden Testzentren im Dessau-Center an der Museumskreuzung und am Luchplatz in Roßlau wurden am Freitag 102 Abstriche genommen. Darunter waren zwei positive Testergebnisse.

In Sachen Impfungen hat das Sozialministerium für Dessau-Roßlau am Sonntag 12.698 vollzogene Erst- und 6.730 erledigte Zweitimpfungen gemeldet.